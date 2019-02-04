Бердянськ знову залишився без води

Зазначається, що аварійний витік стоків стався недалеко від місця попередньої аварії.

“Вчора ввечері стався витік стоків біля місця аварії. Фахівці вважають, що йде подальше руйнування колектору, руйнується інша ділянка. Тому було з 19 години перекрито водопостачання в деяких районах міста, проте відключення води, порівнюючи з попередньою аварією, менше”, - розповіла керівник прес-служби міськради Бердянська Ірина Єгорова.



Також керівник прес-служби зазначила, що у більшій частині міста вода є, зокрема у міській лікарні. Водопостачання припинено в районах Колонія, Макорти, Слобідка, Коса і частині Центру (від пр. Азовський до пр. Східний, від вул. Консульської до вул. Горького).



Також вчора ввечері було обмежено рух на проспекті Західному (підйом на гору), сьогодні, 4 січня, рух автотранспорту відбувається по одній смузі проспекту.



Наразі ремонтні роботи проводять на двох ділянках колектора. Фахівці облаштовують тимчасову перекачку стоків на ”свіжій” аварійній ділянці, а також йде підготовка лотка для прокладки нової пластикової труби.



Населенню будуть підвозити технічну воду.



Нагадаємо, аварія сталась ввечері 27 січня на головному міському колекторі з обвалом (одразу в чотирьох місцях) на магістральному каналізаційному колекторі, який відводить до 80% стоків міста. Для ліквідації аварії необхідно відремонтувати трубопровід довжиною 159 метрів (діаметр - 800 мм), який розташований на глибині п'ять метрів.



Як повідомляв УНН, в Бердянську через аварію на колекторі без води залишилося півміста. За фактом службової недбалості, що призвела до ситуації, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють коло осіб, які допустили масштабну аварію на каналізаційному колекторі. Триває досудове розслідування.