Бердянск остался без воды

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КИЕВ. 4 февраля. УНН. Накануне вечером в Бердянске на коллекторе произошла еще одна авария, без воды снова осталось несколько районов города, также перекрыто движение на Западном проспекте. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе горсовета Бердянска.

Отмечается, что аварийная утечка стоков произошла недалеко от места предыдущей аварии.

"Вчера вечером произошла утечка стоков возле места аварии. Специалисты считают, что идет дальнейшее разрушение коллектора, разрушается другой участок. Поэтому было с 19 часов перекрыто водоснабжение в некоторых районах города, однако отключение воды, по сравнению с предыдущей аварией, меньше", - рассказала руководитель пресс-службы горсовета Бердянска Ирина Егорова.

Также руководитель пресс-службы отметила, что в большей части города вода есть, в частности в городской больнице. Водоснабжение прекращено в районах Колония, Макорты, Слободка, Коса и части Центра (от пр. Азовский до пр. Восточный, от ул. Консульской до ул. Горького).

Также вчера вечером было ограничено движение на проспекте Западном (подъем на гору), сегодня, 4 января, движение автотранспорта происходит по одной полосе проспекта.

Сейчас ремонтные работы проводят на двух участках коллектора. Специалисты обустраивают временную перекачку стоков в "свежем" аварийном участке, а также идет подготовка лотка для прокладки новой пластиковой трубы.

Населению будут подвозить техническую воду.

Напомним, авария произошла вечером 27 января на главном городском коллекторе с обвалом (сразу в четырех местах) на магистральном канализационном коллекторе, который отводит до 80% стоков города. Для ликвидации аварии необходимо отремонтировать трубопровод длиной 159 метров (диаметр - 800 мм), который расположен на глубине пять метров.

Как сообщал УНН, в Бердянске из-за аварии на коллекторе без воды осталось полгорода. По факту служебной халатности, которая привела к ситуации, правоохранители открыли уголовное производство. Полицейские устанавливают круг лиц, которые допустили масштабную аварию на канализационном коллекторе. Продолжается досудебное расследование.

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