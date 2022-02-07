Бербок підтвердила зміну планів щодо зустрічі із Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Очільниця міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтвердила зміну планів щодо зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це вона сказала на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, передає кореспондент УНН.
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“Наша поїздка була запланована з моїм французським колегою. Перед цим ми планували зустрітись з президентом, зараз змінились плани поїздки. Французська сторона змінила ці плани. Дуже важливо спільно координувати, адже кожен день необхідно якось планувати, враховувати. Само собою зрозуміло, що зі свого боку я була змушена адаптувати свої зустрічі тут”, — сказала Бербок.
Деталі
Український міністр при цьому зауважив, що “ніяких проблем з зустріччю з Президентом немає”, і закликав “не створювати якусь конспірологію”. Він нагадав, що під час минулого візиту Бербок до Києва вона мала зустріч з президентом Зеленським.
“Зараз у нас дуже активне дипломатичне життя в Києві, функціонує мережева дипломатія, всі до нас їдуть, багато телефонних розмов, у Президента насичений телефонний графік. Але в жодному разі не треба сприймати відсутність цієї зустрічі як якийсь політичний сигнал”, — додав він.
Контекст
Раніше сьогодні ЗМІ повідомили, що міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, всупереч опублікованим раніше планам.