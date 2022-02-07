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Бербок подтвердила изменение планов по встрече с Зеленским

Бербок подтвердила изменение планов по встрече с Зеленским

Киев • УНН

 • 11635 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила изменении планов относительно встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом она сказала на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебою, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Наша поездка была запланирована с моим французским коллегой. Перед этим мы планировали встретиться с президентом, сейчас изменились планы поездки. Французская сторона изменила эти планы. Очень важно совместно координировать, ведь каждый день необходимо как-то планировать, учитывать. Само собой разумеется, что со своей стороны я была вынуждена адаптировать свои встречи здесь”, — сказала Бербок.

Детали

Украинский министр при этом отметил, что “никаких проблем с встречей с Президентом нет”, и призвал “не создавать какую-то конспирологию”. Он напомнил, что во время прошлого визита Бербок в Киев она имела встречу с президентом Зеленским.

“Сейчас у нас очень активная дипломатическая жизнь в Киеве, функционирует сетевая дипломатия, все к нам едут, много телефонных разговоров, у Президента насыщенный телефонный график. Но ни в коем случае не надо воспринимать отсутствие этой встречи как некий политический сигнал”, — добавил он.

Контекст

Ранее сегодня СМИ сообщили, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник, вопреки опубликованным ранее планам.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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