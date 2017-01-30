Бензини подорожчали в роздрібі, автогаз - подешевшав

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КИЇВ. 30 січня. УНН. В Україні з 20 січня по 27 січня 2017-го відзначалося зростання роздрібних цін на світлі нафтопродукти та зниження вартості скрапленого газу. Про це свідчать дані НТЦ “Психея”, передає УНН.

Ціна бензину А-92 євро на українських АЗС виросла на 0,12% (3 коп./л) - до 23,05 грн/л, бензин А-95 євро подорожчав на 0,11% (3 коп./л) - до 23,82 грн/л. Дизельне паливо євро подорожчало на 0,30% (7 коп./л) - до 21,99 грн/л.

Роздрібні ціни на скраплений газ знизилися на 2,67% (32 коп./л) до 11,51 грн/л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ щодо високооктанового бензину становить 48,8%.

Нагадаємо, за прогнозами експертів, навесні варто очікувати подорожчання скрапленого газу.

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