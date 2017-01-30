Бензины подорожали в рознице, автогаз - подешевел

Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС выросла на 0,12% (3 коп. / л) - до 23,05 грн / л, бензин А-95 евро подорожал на 0,11% (3 коп. / л) - до 23,82 грн / л. Дизельное топливо евро подорожало на 0,30% (7 коп. / л) - до 21,99 грн / л.

Розничные цены на сжиженный газ снизились на 2,67% (32 коп. / л) до 11,51 грн / л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по высокооктанового бензина составляет 48,8%.

Напомним, по прогнозам экспертов, весной стоит ожидать подорожания сжиженного газа .