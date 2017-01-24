Бельгійці споживають найбільше алкоголю серед жителів західної Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Бельгія має найвищий показник серед країн західної Європи за споживанням алкоголю серед населення віком старше 15 років, передає УНН з посиланням на Derniere heure.
Згідно з рейтингом Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), бельгієць на рік споживає 12,6 літрів спиртних напоїв. На другому місці австрійці (12,3 літри) і французи (11,5 літри).
Зазначають, що бельгійські жінки в середньому щодня випивають більше двох келихів алкогольних напоїв, чоловіки — більше трьох. При цьому кожен третій чоловік у віці понад 55 років споживає алкоголь щодня і у великій кількості. Таке надмірне споживання алкоголю стає однією з причин передчасної смерті (щорічно помирає 6%).
Близько 23 мільйонів громадян Євросоюзу (близько 5% населення) страждають на алкогольну залежність.
В ЄС від зловживання алкоголем щорічно помирають до 200 тисяч осіб. Одна з чотирьох смертей серед чоловіків 15-29 років і одна з десяти серед жінок цього віку трапляється через надмірне споживання алкогольних напоїв.