Бельгийцы употребляют больше всех алкоголя среди жителей западной Европы

Согласно рейтингу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), бельгиец в год потребляет 12,6 литров спиртных напитков. На втором месте австрийцы (12,3 литра) и французы (11,5 литра).

Отмечают, что бельгийские женщины в среднем ежедневно выпивают более двух бокалов алкогольных напитков, мужчины - более трех. При этом каждый третий мужчина в возрасте 55 лет потребляет алкоголь ежедневно и в большом количестве. Такое чрезмерное потребление алкоголя становится одной из причин преждевременной смерти (ежегодно умирает 6%).

Около 23 миллионов граждан Евросоюза (около 5% населения) страдают алкогольной зависимостью.

В ЕС от злоупотребления алкоголем ежегодно умирают до 200 тыс. человек. Одна из четырех смертей среди мужчин 15-29 лет и одна из десяти среди женщин этого возраста случается из-за чрезмерного потребления алкогольных напитков.