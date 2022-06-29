Бельгія зупиняє видачу віз росіянам - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. За інформацією російських ЗМІ, Бельгія зупиняє видачу віз росіянам із 1 липня, пише УНН.
Деталі
Згідно з інформацією, припиняється прийом документів від громадян рф на всі категорії віз. Точні терміни поновлення роботи візових центрів не називаються - до особливого розпорядження дипмісії Бельгії в росії.
ЗМІ пишуть, що не вказується офіційна причина нових обмежень.
Водночас, повідомляється, що візовий центр продовжить приймати заяви на студентські візи, робочі візи та візи для возз'єднання сім'ї.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Данія зупиняє процес прийому заяв на візи та посвідки на проживання для росіян