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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 20315 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Бельгія зупиняє видачу віз росіянам - росЗМІ

Бельгія зупиняє видачу віз росіянам - росЗМІ

Київ • УНН

 • 154125 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. За інформацією російських ЗМІ, Бельгія зупиняє видачу віз росіянам із 1 липня, пише УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, припиняється прийом документів від громадян рф на всі категорії віз. Точні терміни поновлення роботи візових центрів не називаються - до особливого розпорядження дипмісії Бельгії в росії.

ЗМІ пишуть, що не вказується офіційна причина нових обмежень.

Водночас, повідомляється, що візовий центр продовжить приймати заяви на студентські візи, робочі візи та візи для возз'єднання сім'ї.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Данія зупиняє процес прийому заяв на візи та посвідки на проживання для росіян

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