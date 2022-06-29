Бельгія зупиняє видачу віз росіянам - росЗМІ

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Згідно з інформацією, припиняється прийом документів від громадян рф на всі категорії віз. Точні терміни поновлення роботи візових центрів не називаються - до особливого розпорядження дипмісії Бельгії в росії.

ЗМІ пишуть, що не вказується офіційна причина нових обмежень.

Водночас, повідомляється, що візовий центр продовжить приймати заяви на студентські візи, робочі візи та візи для возз'єднання сім'ї.

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