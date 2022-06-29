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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Бельгия останавливает выдачу виз россиянам - росСМИ

Бельгия останавливает выдачу виз россиянам - росСМИ

Киев • УНН

 • 154124 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. По информации российских СМИ, Бельгия останавливает выдачу виз россиянам с 1 июля, пишет УНН.

Детали

Согласно информации, прекращается прием документов от граждан рф на все категории виз. Точные сроки возобновления работы визовых центров не называются – до особого распоряжения дипмиссии Бельгии в россии.

СМИ пишут, что не указывается официальная причина новых ограничений.

В то же время сообщается, что визовый центр продолжит принимать заявления на студенческие визы, рабочие визы и визы для воссоединения семьи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дания останавливает процесс приема заявлений на визы и виды на жительство для россиян

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