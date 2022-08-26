Бельгія виділила 8 млн євро на допомогу ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Бельгія виділила 8 мільйонів євро на нелетальну допомогу Збройним силам України. Про це повідомили на сайті МЗС країни, інформує УНН.
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"Бельгія надасть 8 млн євро на підтримку українських збройних сил через НАТО. Наша країна зробить добровільний внесок до трастового фонду НАТО "Всеосяжний пакет допомоги" (CAP), який забезпечує нелетальну підтримку України", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Бельгія передасть обладнання для надання першої допомоги, зокрема аптечки, для Збройних сил України, зимовий одяг та інші речі – окуляри нічного бачення чи фармацевтичні препарати. Бельгійські компанії зможуть брати участь у відкритих тендерах.
Допомога від Бельгії – рішенням глав держав та урядів країн-членів НАТО на зустрічі у Мадриді наприкінці червня. Тоді вирішили, що нелетальна підтримка ЗСУ через трастовий фонд буде значно розширена.
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