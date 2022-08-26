Бельгія виділила 8 млн євро на допомогу ЗСУ

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"Бельгія надасть 8 млн євро на підтримку українських збройних сил через НАТО. Наша країна зробить добровільний внесок до трастового фонду НАТО "Всеосяжний пакет допомоги" (CAP), який забезпечує нелетальну підтримку України", – ідеться у повідомленні.

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Бельгія передасть обладнання для надання першої допомоги, зокрема аптечки, для Збройних сил України, зимовий одяг та інші речі – окуляри нічного бачення чи фармацевтичні препарати. Бельгійські компанії зможуть брати участь у відкритих тендерах.

Допомога від Бельгії – рішенням глав держав та урядів країн-членів НАТО на зустрічі у Мадриді наприкінці червня. Тоді вирішили, що нелетальна підтримка ЗСУ через трастовий фонд буде значно розширена.

Нагадаємо

У Бельгії анонсували будівництво селища для українських біженців.