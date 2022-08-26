Бельгия выделила 8 млн евро на помощь ВСУ

Цитата

"Бельгия предоставит 8 млн евро на поддержку украинских вооруженных сил через НАТО. Наша страна внесет добровольный вклад в трастовый фонд НАТО "Всеобъемлющий пакет помощи" (CAP), который обеспечивает нелетальную поддержку Украины", – говорится в сообщении.

Детали

Бельгия передаст оборудование для первой помощи, в частности аптечки, для Вооруженных сил Украины, зимнюю одежду и другие вещи – очки ночного видения или фармацевтические препараты. Бельгийские компании смогут принять участие в открытых тендерах.

Помощь от Бельгии – решением глав государств и правительств стран-членов НАТО на встрече в Мадриде в конце июня. Тогда было решено, что нелетальная поддержка ВСУ через трастовый фонд будет значительно расширена.

Напомним

В Бельгии анонсировали строительство поселка для украинских беженцев.