Бельгія продовжила жорсткий карантин до 15 січня

Єдиним послабленням, яке зробив уряд, став дозвіл відкрити всі магазини на додаток до працюючих в даний момент аптек і продуктових. Однак для всіх магазинів підтверджені жорсткі правила: один покупець на 10 квадратних метрів, обов’язкове носіння масок, кожен покупець повинен перебувати в магазині не більше півгодини, за покупками можна ходити тільки на самоті.

“Ми не можемо зараз підірвати всі зусилля, які вже зроблені (послабивши карантин — ред.). Я волів би, щоб в це Різдво ми закінчили нинішній катастрофічний рік, а не почали новий катастрофічний рік, — заявив він. — Карантинні заходи залишаться в силі до 15 січня, ми не будемо переоцінювати їх (результати) раніше”.

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У Бельгії залишаться закриті ресторани, кафе і бари, все культурні, спортивні та розважальні установи. Підприємства повинні продовжувати організовувати роботу свого персоналу в віддаленому режимі, носіння масок обов’язково у всіх громадських місцях і на відкритому повітрі. Крім того, в країні продовжить діяти комендантська година з 00:00 (01:00 за часом Києва) до 05:00 годин, в столиці з 22:00 до 06:00.

Прем’єр настійно рекомендував громадянам утриматися від поїздок за кордон на зимові канікули.

Як і раніше заборонені приватні вечірки: будь-яка сім’я має право в найближчі півтора місяця, включаючи новорічні свята, запросити не більше однієї людини, ті, хто живуть одні, — максимум двох осіб. Поліція отримає право контролювати дотримання цих заходів, будь-які порушення караються штрафом від 250 євро для кожного порушника. Щоб не провокувати масові зібрання людей, на Новий рік 31 грудня скасовані традиційні феєрверки в столиці і великих містах.

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У Бельгії, населення якої становить 11,5 млн осіб, за останні два тижні в добу виявляється в середньому 3,6 тис. нових випадків хвороби, вмирає близько 170 осіб. Загальна кількість заражених з початку пандемії перевищила півмільйона людей, 16,3 тис. померли.