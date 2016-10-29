Бельгія офіційно підписала угоду про ЗВТ між ЄС і Канадою

Свій підпис під угодою СЕТА поставив віце-прем'єр і міністр закордонних справ Дідьє Рейндерс у Брюсселі в присутності комісара ЄС з питань торгівлі Сесілії Мальмстрьом і посла Канади Олів'є Ніколоффа зокрема.

Вчора парламент Валлонії схвалив комплексну торговельну угоду між ЄС і Канадою. Угода мала бути підписана раніше, але Валлонія заперечувала. Після інтенсивних переговорів на бельгійському рівні, очільник валлонського уряду Поль Магнетт врешті-решт дав рух угоді після внесення деяких "уточнень" до тексту.

Очікується, що новий саміт між Євросоюзом і Канадою, де мають підписати угоду, відбудеться в неділю, 30 жовтня в Брюсселі.