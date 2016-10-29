Бельгия официально подписала соглашение о ЗСТ между ЕС и Канадой
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Бельгия в субботу официально подписала знаковое торговое соглашения ЕС-Канада, передает УНН со ссылкой на Flandersnews.
Свою подпись под соглашением СЕТА поставил вице-премьер и министр иностранных дел Дидье Рейндерс в Брюсселе в присутствии комиссара ЕС по вопросам торговли Сесилии Мальмстрем и посла Канады Оливье Николоффа.
Вчера парламент Валлонии одобрил комплексное торговое соглашение между ЕС и Канадой. Соглашение должно быть подписано раньше, но Валлония возражала. После интенсивных переговоров на бельгийском уровне, глава валлонского правительства Поль Магнетт в конце концов дал движение сделке после внесения некоторых "уточнений" к тексту.
Ожидается, что новый саммит между Евросоюзом и Канадой, где должны подписать соглашение, состоится в воскресенье, 30 октября в Брюсселе.