Бельгія готується до епідемії грипу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У Бельгії зростає кількість хворих на грип, і якщо наступного тижня їх число перетне межу у 157 хворих на 100 тис. населення, у країні оголосять епідемію. Про це повідомляє УНН з посиланням на VRT News.
Минулого тижня на кожні 100 тис. бельгійців 198 скаржились лікарям на симптоми грипу. Це число означає, що вперше за цю зиму грип перейшов небезпечну межу.
Якщо поріг у 157 хворих на 100 тис. населення буде перетнутий ще раз, буде оголошено епідемію.
Зазначається, що цієї зими знову спостерігається пізній початок сезону грипу. Минулого року епідемія була найдовшою за останні 10 років і тривала до середини квітня.
Раніше УНН повідомляв, що епідемію грипу оголосили в Румунії.
В Україні з початку року від грипу померли вже троє людей.
Нагадаємо, важких ускладнень і смерті від грипу можна уникнути, якщо завчасно вакцинуватися і одразу з настанням хвороби звернутися до медичного закладу, де нададуть необхідну допомогу в стаціонарі.