Бельгія готується до епідемії грипу

КИЇВ. 31 січня. УНН. У Бельгії зростає кількість хворих на грип, і якщо наступного тижня їх число перетне межу у 157 хворих на 100 тис. населення, у країні оголосять епідемію. Про це повідомляє УНН з посиланням на VRT News.