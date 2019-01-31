Бельгия готовится к эпидемии гриппа
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Бельгии растет число больных гриппом, и если на следующей неделе их число превысит рубеж в 157 больных на 100 тыс. населения, в стране объявят эпидемию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на VRT News.
На прошлой неделе на каждые 100 тыс. бельгийцев 198 жаловались врачам на симптомы гриппа. Это число означает, что впервые за эту зиму грипп перешел опасную черту.
Если порог в 157 заболевших на 100 тыс. Населения будет пересечен еще раз, будет объявлена эпидемия.
Отмечается, что этой зимой снова наблюдается позднее начало сезона гриппа. В прошлом году эпидемия была самой длинной за последние 10 лет и продолжалась до середины апреля.
Ранее УНН сообщал, что эпидемию гриппа объявили в Румынии.
В Украине с начала года от гриппа умерли уже три человека.
Напомним, тяжелых осложнений и смерти от гриппа можно избежать, если заранее вакцинироваться и сразу с наступлением болезни обратиться в медицинское учреждение, где окажут необходимую помощь в стационаре.