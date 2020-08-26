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#BelarusWatch: Український дім у Києві підсвітили кольорами прапору Білорусі

Київ • УНН

 • 19866 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Сьогодні, о 20:00, біля будівлі Українського дому в Києві відбулась глобальна міжнародна акція на підтримку Білорусі #BelarusWatch, передає УНН.

#BelarusWatch: Український дім у Києві підсвітили кольорами прапору Білорусі

"Вже котрий день у Білорусі тривають масові протести за чесні вибори. Влада використовує проти мирних людей дубинки, резинові кулі, газ, світло-шумові гранати, водомети, спецтехніку. Небайдужі люди у різних країнах світу підтримують мирний протест у Білорусі й на знак солідарності проводять міжнародну акцію #BelarusWatch", - відзначили організатори.

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Учасники акції у знак солідарності, підсвітили будівлю Українського дому в кольори прапору Білорусі.

"Таким чином ми прагнемо “підсвітити” та зробити видимою боротьбу за свободу, яка зараз відбувається в Білорусі для суспільства та влади України", - відзначили організатори.

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