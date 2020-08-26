BelarusWatch: Український дім у Києві підсвітили кольорами прапору Білорусі

"Вже котрий день у Білорусі тривають масові протести за чесні вибори. Влада використовує проти мирних людей дубинки, резинові кулі, газ, світло-шумові гранати, водомети, спецтехніку. Небайдужі люди у різних країнах світу підтримують мирний протест у Білорусі й на знак солідарності проводять міжнародну акцію #BelarusWatch", - відзначили організатори.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський: не бажаю білоруському народу сценарію України 2014-го

Учасники акції у знак солідарності, підсвітили будівлю Українського дому в кольори прапору Білорусі.

"Таким чином ми прагнемо “підсвітити” та зробити видимою боротьбу за свободу, яка зараз відбувається в Білорусі для суспільства та влади України", - відзначили організатори.