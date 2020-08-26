BelarusWatch: Украинский дом в Киеве подсветили цветами флага Беларуси

"Уже который день в Беларуси продолжаются массовые протесты за честные выборы. Власть использует против мирных людей дубинки, резиновые пули, газ, свето-шумовые гранаты, водометы, спецтехнику. Неравнодушные люди в разных странах мира поддерживают мирный протест в Беларуси и в знак солидарности проводят международную акцию #BelarusWatch", - отметили организаторы.

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Участники акции в знак солидарности, подсветили здание Украинского дома в цвета флага Беларуси.

"Таким образом мы стремимся "подсветить" и сделать видимой борьбу за свободу, которая сейчас происходит в Беларуси для общества и власти Украины", - отметили организаторы.