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Бекхема на півроку позбавили водійських прав

Бекхема на півроку позбавили водійських прав

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Колишнього півзахисника і капітана збірної Англії по футболу Девіда Бекхема позбавили на термін шість місяців водійських прав. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Так, магістратський суд лондонського району Бромлі позбавив Бекхема водійських прав через використання телефону за кермом.

Як повідомляв УНН, 21 листопада минулого року в центрі Лондона перехожий помітив, як Бекхем, керуючи автомобілем Bentley Bentayga, спілкувався з кимось по мобільному телефону, що суворо заборонено законом. 

Таким чином, суд нарахував Бекхему шість штрафних балів до вже нарахованих шести за інші порушення правил дорожнього руху та заборонив водити протягом півроку.

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