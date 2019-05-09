Бекхэма на полгода лишили водительских прав
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Бывшего полузащитника и капитана сборной Англии по футболу Дэвида Бекхэма лишили на срок шесть месяцев водительских прав. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Так, магистратский суд лондонского района Бромли лишил Бекхэма водительских прав за использование телефона за рулем.
Как сообщал УНН, 21 ноября прошлого года в центре Лондона прохожий заметил, как Бекхэм, управляя автомобилем Bentley Bentayga, общался с кем-то по мобильному телефону, что строго запрещено законом.
Таким образом, суд насчитал Бекхэму шесть штрафных баллов к уже начисленным шести за другие нарушения правил дорожного движения и запретил водить в течение полугода.