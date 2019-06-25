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Бджоляр з Туреччини втримав на собі 10 кілограмів бджіл

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Бджоляр з провінції Ван в Туреччині Абдулвахаб Семо хоче потрапити до Книги рекордів Гіннеса і для цього він збирає на своєму тілі величезну кількість бджіл, повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.

Бджоляр з Туреччини втримав на собі 10 кілограмів бджіл

Перший раз він зробив спробу років 5 назад. Йому вдалося зібрати на своє тіло 5 кг бджіл. Уже в 2016 році кількість бджіл зросла до 6 кг, а в 2019 році людина-вулик довів кількість бджіл до 10 кг.

На все про все у його йде 2 години. Починає бджоляр з того, що заспокоює комах димом, а потім поступово розміщує їх на своєму тілі. До рекорду, зафіксованого в Книзі рекордів, йому ще далеко, але бджоляр не збирається зупинятися.

“Моя мета — побити світовий рекорд в 63 кілограми 700 грамів. Якщо Аллах мені допоможе, то поб’ю цей рекорд”, — сказав він.

Семо працює з бджолами більше 30 років і каже, що його тіло практично не реагує на укуси.

“Моє тіло несприйнятливо до укусів бджіл. Я добре розумію їхню мову. Під час роботи з бджолами я не використовую рукавички і спеціальний головний убір. Я просто беру вулик і спустошую його на себе”, - розповів бджоляр.

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