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Пчеловод из Турции удержал на себе 10 килограмм пчел

Киев • УНН

 • 36517 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Пчеловод из провинции Ван в Турции Абдулвахаба Семо хочет попасть в Книгу рекордов Гиннеса и для этого он собирает на своем теле огромное количество пчел, сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.

Пчеловод из Турции удержал на себе 10 килограмм пчел

Первый раз он совершил попытку лет 5 назад. Ему удалось собрать на свое тело 5 кг пчел. Уже в 2016 году количество пчел возросло до 6 кг, а в 2019 году человек-улей довел количество пчел до 10 кг.

На все про все у его уходит 2 часа. Начинает пчеловод с того, что успокаивает насекомых дымом, а затем постепенно размещает их на своем теле. До рекорда, зафиксированного в Книге рекордов, ему еще далеко, но пчеловод не собирается останавливатся.

“Моя цель — побить мировой рекорд в 63 килограмма 700 граммов. Если Аллах мне поможет, то побью этот рекорд”, — сказал он.

Семо работает с пчелами более 30 лет и говорит, что его тело практически не восприимчиво к укусам.

“Мое тело невосприимчиво к укусам пчел. Я хорошо понимаю их язык. Во время работы с пчелами я не использую перчатки и специальный головной убор. Я просто беру улей и опустошаю его на себя”, — рассказал пчеловод.

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