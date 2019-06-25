Пчеловод из Турции удержал на себе 10 килограмм пчел
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Пчеловод из провинции Ван в Турции Абдулвахаба Семо хочет попасть в Книгу рекордов Гиннеса и для этого он собирает на своем теле огромное количество пчел, сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
Первый раз он совершил попытку лет 5 назад. Ему удалось собрать на свое тело 5 кг пчел. Уже в 2016 году количество пчел возросло до 6 кг, а в 2019 году человек-улей довел количество пчел до 10 кг.
На все про все у его уходит 2 часа. Начинает пчеловод с того, что успокаивает насекомых дымом, а затем постепенно размещает их на своем теле. До рекорда, зафиксированного в Книге рекордов, ему еще далеко, но пчеловод не собирается останавливатся.
“Моя цель — побить мировой рекорд в 63 килограмма 700 граммов. Если Аллах мне поможет, то побью этот рекорд”, — сказал он.
Семо работает с пчелами более 30 лет и говорит, что его тело практически не восприимчиво к укусам.
“Мое тело невосприимчиво к укусам пчел. Я хорошо понимаю их язык. Во время работы с пчелами я не использую перчатки и специальный головной убор. Я просто беру улей и опустошаю его на себя”, — рассказал пчеловод.
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