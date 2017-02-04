BBC повідомило, що зустріч Ю.Тимошенко з Д.Трампом відбулася
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Кілька джерел підтвердили, що екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко таки зустрілася з президентом США Дональдом Трампом під час Молитовного сніданку, який відбувся 2 лютого у Вашингтоні. Про це повідомляє видання BBC Україна, передає УНН.
Видання зазначає, що обставини зустрічі до кінця не з'ясовані. З посиланням на джерела серед американських радників Ю.Тимошенко ВВС зазначає, що "зустріч була короткою", під час неї Д.Трамп нібито сказав, що "не залишить Україну".
"Вона чекала на нього під час Молитовного сніданку, біля туалету, потім їх провели у невеликий офіс", - повідомили джерела.
У прес-службі Ю.Тимошенко від коментарів відмовилися, пише видання. Вказано, що в Адміністрації Президента України інформацію не коментують.
Разом з тим видання Washington Post цитує заяву Білого дому, який підтвердив факт короткої розмови Д.Трампа і Ю.Тимошенко. "Президент і колишній прем'єр мали коротку неформальну зустріч і зробили фото на прийомі перед Молитовним сніданком".
"Як заявили у Білому домі, жодних офіційних гарантій дано не було, оскільки Юлія Тимошенко не є колегою пана Трампа для переговорів", - йдеться у повідомленні.
Видання Politico цитує учасника Молитовного сніданку, який каже, що "зустрічі насправді не було, Трамп потис руку багатьом людям і однією з них була Тимошенко".
Раніше ТАСС повідомив, що у прес-службі Ради національної безпеки США при Білому домі заперечили двадцятихвилинну зустріч Ю.Тимошенко з Д.Трампом. При цьому співрозмовник агентства не зміг уточнити, чи був взагалі у Д.Трампа контакт з Ю.Тимошенко.