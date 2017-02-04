BBC сообщило, что встреча Ю.Тимошенко с Д.Трампом состоялась

Издание отмечает, что обстоятельства встречи до конца не выяснены. Со ссылкой на источники среди американских советников Ю.Тимошенко ВВС отмечает, что "встреча была короткой", во время нее Д.Трамп якобы сказал, что "не оставит Украину".

"Она ждала его во время молитвенного завтрака, возле туалета, затем их провели в небольшой офис", - сообщили источники.

В пресс-службе Ю.Тимошенко от комментариев отказались, пишет издание. Указано, что в Администрации Президента Украины информацию не комментируют.

Вместе с тем издание Washington Post цитирует заявление Белого дома, который подтвердил факт короткого разговора Д.Трампа и Ю.Тимошенко. "Президент и бывший премьер имели короткую неформальную встречу и сделали фото на приеме перед молитвенным завтраком".

"Как заявили в Белом доме, никаких официальных гарантий дано не было, поскольку Юлия Тимошенко не является коллегой господина Трампа для переговоров", - говорится в сообщении.

Издание Politico цитирует участника молитвенного завтрака, который говорит, что "встречи на самом деле не было, Трамп пожал руку многим людям и одной из них была Тимошенко".

Ранее ТАСС сообщил, что в пресс-службе Совета национальной безопасности США при Белом доме опровергли двадцатиминутную встречу Ю.Тимошенко с Д.Трампом. При этом собеседник агентства не смог уточнить, был ли вообще у Д.Трампа контакт с Ю.Тимошенко.