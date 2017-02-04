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BBC сообщило, что встреча Ю.Тимошенко с Д.Трампом состоялась

Киев • УНН

 • 24018 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Несколько источников подтвердили, что экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко таки встретилась с президентом США Дональдом Трампом во время молитвенного завтрака, который состоялся 2 февраля в Вашингтоне. Об этом сообщает издание BBC Украина, передает УНН.

BBC сообщило, что встреча Ю.Тимошенко с Д.Трампом состоялась

Издание отмечает, что обстоятельства встречи до конца не выяснены. Со ссылкой на источники среди американских советников Ю.Тимошенко ВВС отмечает, что "встреча была короткой", во время нее Д.Трамп якобы сказал, что "не оставит Украину".

"Она ждала его во время молитвенного завтрака, возле туалета, затем их провели в небольшой офис", - сообщили источники.

В пресс-службе Ю.Тимошенко от комментариев отказались, пишет издание. Указано, что в Администрации Президента Украины информацию не комментируют.

Вместе с тем издание Washington Post цитирует заявление Белого дома, который подтвердил факт короткого разговора Д.Трампа и Ю.Тимошенко. "Президент и бывший премьер имели короткую неформальную встречу и сделали фото на приеме перед молитвенным завтраком".

"Как заявили в Белом доме, никаких официальных гарантий дано не было, поскольку Юлия Тимошенко не является коллегой господина Трампа для переговоров", - говорится в сообщении.

Издание Politico цитирует участника молитвенного завтрака, который говорит, что "встречи на самом деле не было, Трамп пожал руку многим людям и одной из них была Тимошенко".

Ранее ТАСС сообщил, что в пресс-службе Совета национальной безопасности США при Белом доме опровергли двадцатиминутную встречу Ю.Тимошенко с Д.Трампом. При этом собеседник агентства не смог уточнить, был ли вообще у Д.Трампа контакт с Ю.Тимошенко.

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