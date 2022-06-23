Бажають зупинити реформу: в Україні легальний ігровий бізнес атакують - Баум

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На думку Баума, вороги б'ють по реформі загалом і хочуть її зовсім зупинити. "Вже кілька місяців спостерігаю за тим, як у медіа посилено атакують то реформу щодо легалізації грального бізнесу, то ліцензованих організаторів азартних ігор, то КРАІЛ", — зазначив Баум.

Заступник голови ради КРАІЛ також припустив, чому на легальний ігровий бізнес відбуваються постійні атаки. "Всі атакують легальний бізнес за те, що він платить не корупціонерам, а поповнює держбюджет", — пише Баум.

Крім того, Баум звернувся до ЗМІ та закликав за наявності фактів щодо чиєїсь протизаконної діяльності звертатися до відповідальних державних органів, починаючи від правоохоронних і закінчуючи регуляторами у будь-якій сфері, а перед цим ретельно перевіряти інформацію. Також Баум вважає неадекватним, коли орган, який поповнює бюджет країни, потрапляє під хвилю замовлення негативу.

"Неадекватно, коли мене як людину, яка бореться із чорним ринком, критикують за це. Неадекватно, коли легальних організаторів азартних ігор обливають брудом за те, що вони допомагають країні, армії та людям", — додав Баум. Заступник голови ради КРАІЛ називає легалізацію азартних ігор однією з найуспішніших реформ. "Якщо нас, усіх причетних до неї (легалізації — ред), за це критикують, отже, ми робимо щось позитивне для країни та далі це робитимемо", — підсумував Баум.