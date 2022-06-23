Хотят остановить реформу: в Украине легальный игровой бизнес подвергается атакам - Баум

Детали

По мнению Баума, враги бьют по реформе в целом и хотят вовсе ее остановить. "Уже несколько месяцев наблюдаю за тем, как в медиа усиленно атакуют то реформу по легализации игорного бизнеса, то лицензированных организаторов азартных игр, то КРАИЛ", — отметил Баум.

Замглавы совета КРАИЛ также предположил, по какой причине на легальный игровой бизнес совершаются постоянные атаки. "Все атакуют легальный бизнес за то, что он платит не коррупционерам, а пополняет госбюджет", — пишет Баум.

Кроме того, Баум обратился к СМИ и призвал при наличии фактов относительно чьей-то противозаконной деятельности обращаться в ответственные государственные органы, начиная от правоохранительных и заканчивая регуляторами в любой сфере, а перед этим тщательно проверять информацию. Также Баум считает неадекватным, когда орган, который пополняет бюджет страны, попадает под заказную волну негатива.

"Неадекватно, когда меня как человека, который борется с черным рынком, критикуют за это. Неадекватно, когда легальных организаторов азартных игр обливают грязью за то, что они помогают стране, армии и людям", — добавил Баум. Замглавы совета КРАИЛ называет легализацию азартных игр одной из успешных реформ. "Раз нас, всех причастных к ней (легализации, — ред), за это критикуют, значит, мы делаем что-то позитивное для страны и дальше будем это делать", — подытожил Баум.