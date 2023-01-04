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“Бажання бути таємним платником було завжди”: банкір розповіла, як у фінансовій сфері борються з незаконними потоками

Київ • УНН

 • 619319 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Багато користувачів банківських послуг хочуть залишатися анонімними при проведенні платежів, що створює ризики незаконних грошових потоків. Однак держава має певні запобіжники, і обмежує суму платежів, які можуть бути проведені без зазначення особистих даних платника. Про це на міжнародній конференції UAFIN.TECH 2022 розповіла акціонер IBOX BANK Альона Шевцова, передає УНН.

“Бажання бути таємним платником було завжди”: банкір розповіла, як у фінансовій сфері борються з незаконними потоками

Деталі

Альона Шевцова розповіла, що наразі анонімно можна провести платежі лише до 5 тисяч.

Цитата

“Наразі законодавством обмежена сума, яка не потребує ідентифікації – вона закріплена в законі України, і вона була до 5 тис. грн. Наприклад – в Україні дуже поширена мережа ПТКсів, терміналів IBOX BANK, вона має 10 тис. терміналів по всій країні. Також наша мережа була, на жаль, найбільш зруйнована внаслідок російської агресії. Близько 60% наших терміналів були зруйновані, в Харківській області – 100%, але ми вже відновили. І всі, як то кажуть, “ноунейм” платежі – вони лімітовані сумою до 5 тис грн. Будь-який інший платіж у понад 5 тис. має бути ідентифікований в рамках діючого законодавства. Бажання бути таємним платником було і залишиться назавжди”, - зазначила акціонер IBOX BANK.

Довідка

IBOX BANK – український транзакційний банк, який працює на фінансовому ринку з 1993 року.

Минулоріч банк зміг увійти до топ-10 найприбутковіших українських банків за оцінкою НБУ, зайнявши 8 сходинку серед усіх банків України. 

У 2022 році Рейтинговий комітет РА "Експерт-Рейтинг" оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaAAA за національною шкалою.

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