“Бажання бути таємним платником було завжди”: банкір розповіла, як у фінансовій сфері борються з незаконними потоками
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Багато користувачів банківських послуг хочуть залишатися анонімними при проведенні платежів, що створює ризики незаконних грошових потоків. Однак держава має певні запобіжники, і обмежує суму платежів, які можуть бути проведені без зазначення особистих даних платника. Про це на міжнародній конференції UAFIN.TECH 2022 розповіла акціонер IBOX BANK Альона Шевцова, передає УНН.
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Альона Шевцова розповіла, що наразі анонімно можна провести платежі лише до 5 тисяч.
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“Наразі законодавством обмежена сума, яка не потребує ідентифікації – вона закріплена в законі України, і вона була до 5 тис. грн. Наприклад – в Україні дуже поширена мережа ПТКсів, терміналів IBOX BANK, вона має 10 тис. терміналів по всій країні. Також наша мережа була, на жаль, найбільш зруйнована внаслідок російської агресії. Близько 60% наших терміналів були зруйновані, в Харківській області – 100%, але ми вже відновили. І всі, як то кажуть, “ноунейм” платежі – вони лімітовані сумою до 5 тис грн. Будь-який інший платіж у понад 5 тис. має бути ідентифікований в рамках діючого законодавства. Бажання бути таємним платником було і залишиться назавжди”, - зазначила акціонер IBOX BANK.
Довідка
IBOX BANK – український транзакційний банк, який працює на фінансовому ринку з 1993 року.
Минулоріч банк зміг увійти до топ-10 найприбутковіших українських банків за оцінкою НБУ, зайнявши 8 сходинку серед усіх банків України.
У 2022 році Рейтинговий комітет РА "Експерт-Рейтинг" оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaAAA за національною шкалою.