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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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"Желание быть тайным плательщиком было всегда": банкир рассказала, как в финансовой сфере борются с незаконными потоками

Киев • УНН

 • 619319 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Многие пользователи банковских услуг хотят оставаться анонимными при проведении платежей, что создает риски незаконных денежных потоков. Однако государство имеет определенные предохранители, и ограничивает сумму платежей, которые могут быть проведены без указания личных данных плательщика. Об этом на международной конференции UAFIN.TECH 2022 рассказала акционер IBOX BANK Алена Шевцова, передает УНН.

"Желание быть тайным плательщиком было всегда": банкир рассказала, как в финансовой сфере борются с незаконными потоками

Детали

Алена Шевцова рассказала, что сейчас анонимно можно провести платежи только до 5 тысяч.

Цитата

“Сейчас законодательством ограничена сумма, которая не требует идентификации – она закреплена в законе Украины, и она была до 5 тыс. грн. Например – в Украине очень распространена сеть ПТКСов, терминалов IBOX BANK, она имеет 10 тыс. терминалов по всей стране. Также наша сеть была, к сожалению, наиболее разрушена в результате российской агрессии. Около 60% наших терминалов были разрушены, в Харьковской области – 100%, но мы уже восстановили. И все, как говорится, “ноунейм” платежи – они лимитированы суммой до 5 тыс грн. Любой другой платеж свыше 5 тыс. должен быть идентифицирован в рамках действующего законодательства. Желание быть тайным плательщиком было и останется навсегда”, - отметила акционер IBOX BANK.

Справка

IBOX BANK – украинский транзакционный банк, который работает на финансовом рынке с 1993 года.

В прошлом году банк смог войти в топ-10 самых прибыльных украинских банков по оценке НБУ, заняв 8 место среди всех банков Украины. 

В 2022 году Рейтинговый комитет РА "Эксперт-Рейтинг" обновил долгосрочный кредитный рейтинг IBOX BANK до наивысшего уровня uaAAA по национальной шкале.

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