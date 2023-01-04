"Желание быть тайным плательщиком было всегда": банкир рассказала, как в финансовой сфере борются с незаконными потоками

Детали

Алена Шевцова рассказала, что сейчас анонимно можно провести платежи только до 5 тысяч.

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“Сейчас законодательством ограничена сумма, которая не требует идентификации – она закреплена в законе Украины, и она была до 5 тыс. грн. Например – в Украине очень распространена сеть ПТКСов, терминалов IBOX BANK, она имеет 10 тыс. терминалов по всей стране. Также наша сеть была, к сожалению, наиболее разрушена в результате российской агрессии. Около 60% наших терминалов были разрушены, в Харьковской области – 100%, но мы уже восстановили. И все, как говорится, “ноунейм” платежи – они лимитированы суммой до 5 тыс грн. Любой другой платеж свыше 5 тыс. должен быть идентифицирован в рамках действующего законодательства. Желание быть тайным плательщиком было и останется навсегда”, - отметила акционер IBOX BANK.

Справка

IBOX BANK – украинский транзакционный банк, который работает на финансовом рынке с 1993 года.

В прошлом году банк смог войти в топ-10 самых прибыльных украинских банков по оценке НБУ, заняв 8 место среди всех банков Украины.

В 2022 году Рейтинговый комитет РА "Эксперт-Рейтинг" обновил долгосрочный кредитный рейтинг IBOX BANK до наивысшего уровня uaAAA по национальной шкале.