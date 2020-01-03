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Байден зажадав від Трампа пояснень після вбивства Сулеймані

Байден зажадав від Трампа пояснень після вбивства Сулеймані

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Кандидат в президенти від Демократичної партії США Джо Байден зажадав пояснень від президента Дональда Трампа після того, як американські сили за його наказом завдали удару по аеропорту Багдада, в результаті якого загинув командувач спецслужбами "Аль-Кудс" іранського КВІР Касем Сулеймані, передає УНН з посиланням на "Голос Америки".

"Президент Трамп щойно закинув динаміт в порохову бочку, і він зобов'язаний пояснити американському народу стратегію і план забезпечення безпеки наших військовослужбовців, співробітників посольств, наших громадян і наших інтересів, як всередині країни, так і за кордоном, а також наших партнерів по всьому регіону і за його межами", - підкреслив Байден.

У своїй заяві він назвав атаку "величезним кроком в бік ескалації в і без того небезпечному регіоні".

Суперниця Байдена з демократичних праймеріз, сенатор від штату Массачусетс Елізабет Уоррен, назвала вбивство Сулеймані "безвідповідальним кроком".

"Сулеймані був вбивцею, відповідальним за загибель тисяч людей, в тому числі сотень американців. Однак цей безвідповідальний крок загострює ситуацію з Іраном і підвищує ймовірність подальших смертей і нового конфлікту на Близькому Сході. Нашим пріоритетом має бути запобігання чергової дороги війни", - сказала вона.

Раніше в конгресі бурхливо відреагували на ліквідацію США іранського генерала.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що командувач спецслужбами "Аль-Кудс" іранського КВІР Касем Сулеймані і заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті в п'ятницю ракетним ударом в районі аеропорту Багдада.

Пізніше Пентагон офіційно підтвердив загибель лідера "Аль-Кудс" іранського генерала Касема Сулеймані в результаті ракетного удару США.

У свою чергу секретар Ради політичної доцільності Ірану Мохсен Резаї в п'ятницю поклявся "рішучої помстою Америці" за вбивство Касема Сулеймані, глави елітного загону "Аль-Кудс" в Багдаді.

Як повідомляв УНН, духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї оголосив триденну загальнонаціональну жалобу після вбивства в Іраку іранського генерала Касема Сулеймані.

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