Байден зажадав від Трампа пояснень після вбивства Сулеймані

КИЇВ. 3 січня. УНН. Кандидат в президенти від Демократичної партії США Джо Байден зажадав пояснень від президента Дональда Трампа після того, як американські сили за його наказом завдали удару по аеропорту Багдада, в результаті якого загинув командувач спецслужбами "Аль-Кудс" іранського КВІР Касем Сулеймані, передає УНН з посиланням на "Голос Америки".