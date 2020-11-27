Байден запросив Тіхановську на зустріч

"Ми плануємо зустріч з Джо Байденом, і у нас вже є запрошення на таку зустріч. Звичайно, в найближчих планах - Велика Британія, Норвегія. Також ми будемо рухатися і на Східні країни", - сказала Тіхановська.

Нагадаємо, раніше в США розкрили подробиці майбутньої інавгурації Джо Байдента.

Як повідомляв УНН, раніше лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановском заявила про намір відвідати Україну "найближчим часом".