Байден запросив Тіхановську на зустріч
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Кандидат в президенти США і ймовірний переможець Джо Байден запросив на зустріч лідера білоруської опозиції Світлану Тіхановську. Про це вона сказала в інтерв'ю телеканалу "Белсат", передає УНН.
"Ми плануємо зустріч з Джо Байденом, і у нас вже є запрошення на таку зустріч. Звичайно, в найближчих планах - Велика Британія, Норвегія. Також ми будемо рухатися і на Східні країни", - сказала Тіхановська.
Нагадаємо, раніше в США розкрили подробиці майбутньої інавгурації Джо Байдента.
Як повідомляв УНН, раніше лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановском заявила про намір відвідати Україну "найближчим часом".