Байден пригласил Тихановскую на встречу
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Кандидат в президенты США и вероятный победитель Джо Байден пригласил на встречу лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскуя. Об этом она сказала в интервью телеканалу "Белсат", передает УНН.
"Мы планируем встречу с Джо Байденом, и у нас уже есть приглашение на такую встречу. Конечно, в ближайших планах - Великобритания, Норвегия. Также мы будем двигаться и на Восточные страны", - сказала Тихановская.
Напомним, ранее в США раскрыли подробности предстоящей инаугурации Джо Байдента.
Как сообщал УНН, ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о намерении посетить Украину "в ближайшее время".