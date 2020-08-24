Байден у першому інтерв'ю у якості номінованого канидата назвав Трампа "некомпетентним"

Як випливає з опублікованого заздалегідь фрагмента інтерв’ю, ведучий попросив Харріс, яка є сенатором від штату Каліфорнія, прокоментувати слова Трампа, який раніше називав її поганою, божевільною, розлюченою, вказуючи на те, що з усіх сенаторів вона викликає найменшу повагу. “Я вважаю, що Дональд Трамп промовляє багато того, що, на його думку, повинно було б відвернути увагу американців від його щоденних обов’язків. Тут йдеться про нехтування, халатність і заподіяння шкоди народу Сполучених Штатів”, — підкреслила Харріс.

“А також про некомпетентність, — продовжив сам Байден, зазначивши неприпустимість таких висловлювань з боку президента США. — Жоден президент ніколи не говорив нічого подібного. Жоден президент не використав таких слів”.

При цьому, коментуючи слова 74-річного Трампа про те, що демократ через похилий вік не зможе в повній мірі справлятися з обов’язками президента, 77-річний Байден порадив президенту “не зводити (з нього) очей”. Він також відповів ствердно на запитання ведучого про те, чи готовий він буде, не дивлячись на вік, претендувати на другий президентський термін. “Безсумнівно”, — підкреслив Байден, якому на той момент буде 81 рік.