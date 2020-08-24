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Байден в первом интервью в качестве номинированного канидата назвал Трампа "некомпетентным"

Киев • УНН

 • 12767 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден назвал нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа некомпетентным, комментируя его выпады в адрес кандидата в вице-президенты от демократов Камалы Харрис. С такой оценкой американского лидера Байден выступил в воскресенье в первом после выдвижения совместном интервью с Харрис, которое они дали телекомпании ABC, пишет УНН.

Байден в первом интервью в качестве номинированного канидата назвал Трампа "некомпетентным"

Как следует из опубликованного заранее фрагмента интервью, ведущий попросил Харрис, являющуюся сенатором от штата Калифорния, прокомментировать слова Трампа, который ранее называл ее скверной, умалишенной, обозленной, указывая на то, что из всех сенаторов она вызывает наименьшее уважение. “Я считаю, что Дональд Трамп изрекает много того, что, по его мнению, должно было бы отвлечь внимание американцев от его ежедневных обязанностей. Здесь идет речь о пренебрежении, халатности и причинению вреда народу Соединенных Штатов”, — подчеркнула Харрис.

“А также о некомпетентности, — продолжил сам Байден, отметив недопустимость таких высказываний со стороны президента США. — Ни один президент никогда не говорил ничего подобного. Ни один президент не использовал таких слов”.

При этом, комментируя слова 74-летнего Трампа о том, что демократ из-за преклонного возраста не сможет в полной мере справляться с обязанностями президента, 77-летний Байден посоветовал президенту “не спускать (с него) глаз”. Он также ответил утвердительно на вопрос ведущего о том, готов ли он будет, несмотря на возраст, претендовать на второй президентский срок. “Несомненно”, — подчеркнул Байден, которому на тот момент будет 81 год.

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