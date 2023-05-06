Байден та керівництво ЄС привітали Чарльза III і королеву Каміллу з коронацією
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Президенти США Джозеф Байден, президент Європейської Комісії Урсула фон де Ляєн та голова Європейської ради Шарль Мішель привітали британського короля Чарльза ІІІ та королеву Каміллу з коронацією, передає УНН.
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«Вітаємо короля Чарльза III і королеву Каміллу з коронацією. Тривала дружба між США та Великою Британією є джерелом сили для обох наших народів. Я пишаюся тим, що перша леді представляє Сполучені Штати на цій історичній події», - написав Байден у Twitter.
Також привітала з коронацією Чарльза ІІІ фон де Ляєн.
«Коронація є свідченням міцності британської монархії. Символ стабільності та безперервності. Мої вітання королю Чарльзу III і королеві Каміллі», - зазначила фон де Ляєн у Twitter.
Окрім того, до привітань долучився Шарль Мішель.
«Мої найкращі побажання їхнім величностям королю Чарльзу III і королеві Каміллі з нагоди їхньої коронації. Ми цінуємо величезний досвід Короля у сприянні розумінню та повазі, його невтомні зусилля щодо сприяння стійкості нашої планети» - написав він у Twitter.
Доповнення
Британський король Чарльз ІІІ був офіційно коронований як монарх.