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Байден та керівництво ЄС привітали Чарльза III і королеву Каміллу з коронацією

Київ • УНН

 • 1139606 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Президенти США Джозеф Байден, президент Європейської Комісії Урсула фон де Ляєн та голова Європейської ради Шарль Мішель привітали британського короля Чарльза ІІІ та королеву Каміллу з коронацією, передає УНН.

Цитата

«Вітаємо короля Чарльза III і королеву Каміллу з коронацією. Тривала дружба між США та Великою Британією є джерелом сили для обох наших народів. Я пишаюся тим, що перша леді представляє Сполучені Штати на цій історичній події», - написав Байден у Twitter.

Також привітала з коронацією Чарльза ІІІ фон де Ляєн.

«Коронація є свідченням міцності британської монархії. Символ стабільності та безперервності. Мої вітання королю Чарльзу III і королеві Каміллі», - зазначила фон де Ляєн у Twitter.

Окрім того, до привітань долучився Шарль Мішель.

«Мої найкращі побажання їхнім величностям королю Чарльзу III і королеві Каміллі з нагоди їхньої коронації. Ми цінуємо величезний досвід Короля у сприянні розумінню та повазі, його невтомні зусилля щодо сприяння стійкості нашої планети» - написав він у Twitter.

Доповнення

Британський король Чарльз ІІІ був офіційно коронований як монарх.

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