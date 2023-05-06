Байден и руководство ЕС поздравили Чарльза III и королеву Камиллу с коронацией
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Президенты США Джозеф Байден, президент Европейской Комиссии Урсула фон де Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель поздравили британского короля Чарльза III и королеву Камиллу с коронацией, передает УНН.
Цитата
«Поздравляем короля Чарльза III и королеву Камиллу с коронацией. Длительная дружба между США и Великобританией является источником силы для обоих наших народов. Я горжусь тем, что первая леди представляет Соединенные Штаты на этом историческом событии», - написал Байден в Twitter.
Также поздравила с коронацией Чарльза ІІІ фон де Ляйен.
«Коронация является свидетельством прочности британской монархии. Символ стабильности и непрерывности. Мои поздравления королю Чарльзу III и королеве Камилле», - отметила фон де Ляйен в Twitter.
Кроме того, к поздравлениям присоединился Шарль Мишель.
«Мои наилучшие пожелания их величествам королю Чарльзу III и королеве Камилле по случаю их коронации. Мы ценим огромный опыт Короля в содействии пониманию и уважению, его неустанные усилия по содействию устойчивости нашей планеты», - написал он в Twitter.
Дополнение
Британский король Чарльз III был официально коронован как монарх.