Байден сказав Зеленському, що чекає можливості відвідати Україну та згадав свій виступ в Раді - Єрмак

Цитата:

"Президент Байден підтримує Україну в усьому, а його команда високо цінує все, що робить Президент Зеленський у питаннях реформування країни. Джо Байден додав, що чекає можливості знову відвідати Україну, а також згадав свій виступ в українському парламенті", - написав Єрмак.

Деталі

Білий Дім повідомив раніше, що сьогодні відбулась перша телефонна розмова президентів США і України, оприлюднивши реліз.



Сам Зеленський в себе у Twitter після розмови повідомив, що США та Україна стоять пліч-о-пліч, коли йдеться про збереження наших демократій.



У той же час, за даними ЗМІ, лідери зокрема обговорили повідомлення про нарощування російських військ на сході України.



Контекст

Телефонна розмова відбулася на тлі повідомлень про військове нарощування РФ поблизу українського кордону. Так, Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону - вони зосереджені в окупованому Криму, а також в Ростовській, Брянській і Воронезькій області.



Раніше газета The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляла, що Росія стягнула до кордону з Україною близько 4 тис. військових.



