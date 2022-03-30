Байден сказав Зеленському про намір надати Україні бюджетну допомогу на 500 млн доларів

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Як повідомляється, президент США говорив із Зеленським про триваючу роботу США і партнерів з надання військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні та покладання на росію серйозної ціни за її жорстоку агресію проти України.

Як повідомляється, лідери обговорили, як США "працюють над виконанням основних запитів України на допомогу в галузі безпеки, критичний ефект, який зробила ця зброя, і триваючі зусилля з партнерами з пошуку додаткових можливостей, щоб допомогти українським військовим захистити свою країну".

Цитата

"Президент США повідомив президенту Зеленському, що США мають намір надати Україні 500 мільйонів доларів у вигляді прямої бюджетної допомоги, і розглянув додаткові санкції і гуманітарну допомогу, оголошені минулого тижня. Президент Зеленський поінформував про переговори України з Росією", - повідомили у Білому домі.

Раніше

Як писав УНН, Зеленський раніше сьогодні повідомив, що поділився з Байденом оцінкою ситуації на полі бою і за столом переговорів.