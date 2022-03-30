Байден сказал Зеленскойм о намерении предоставить Украине бюджетную помощь на 500 млн долларов

Детали

Как сообщается, президент США говорил с Зеленским о продолжающейся работе США и партнеров по оказанию военной, экономической и гуманитарной помощи Украине и возложению на россию серьезной цены за ее жестокую агрессию против Украины.

Как сообщается, лидеры обсудили, как США "работают над выполнением основных запросов Украины на помощь в области безопасности, критический эффект, который оказало это оружие, и продолжающиеся усилия с партнерами по поиску дополнительных возможностей, чтобы помочь украинским военным защитить свою страну".

Цитата

"Президент США сообщил президенту Зеленскому, что США намерены предоставить Украине 500 миллионов долларов в виде прямой бюджетной помощи, и рассмотрел дополнительные санкции и гуманитарную помощь, объявленные на прошлой неделе. Президент Зеленский проинформировал о переговорах Украины с Россией", - сообщили в Белом доме.

Ранее

Как писал УНН, Зеленский ранее сегодня сообщил, что поделился с Байденом оценкой ситуации на поле боя и за столом переговоров.