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Байден сказал Зеленскойм о намерении предоставить Украине бюджетную помощь на 500 млн долларов

Киев • УНН

 • 91372 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Соединенные Штаты намерены предоставить Украине прямую бюджетную помощь на 500 миллионов долларов. Об этом сообщили в среду в Белом доме по итогам переговоров президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского, пишет УНН.

Байден сказал Зеленскойм о намерении предоставить Украине бюджетную помощь на 500 млн долларов

Детали

Как сообщается, президент США говорил с Зеленским о продолжающейся работе США и партнеров по оказанию военной, экономической и гуманитарной помощи Украине и возложению на россию серьезной цены за ее жестокую агрессию против Украины.

Как сообщается, лидеры обсудили, как США "работают над выполнением основных запросов Украины на помощь в области безопасности, критический эффект, который оказало это оружие, и продолжающиеся усилия с партнерами по поиску дополнительных возможностей, чтобы помочь украинским военным защитить свою страну".

Цитата

"Президент США сообщил президенту Зеленскому, что США намерены предоставить Украине 500 миллионов долларов в виде прямой бюджетной помощи, и рассмотрел дополнительные санкции и гуманитарную помощь, объявленные на прошлой неделе. Президент Зеленский проинформировал о переговорах Украины с Россией", - сообщили в Белом доме.

Ранее

Как писал УНН, Зеленский ранее сегодня сообщил, что поделился с Байденом оценкой ситуации на поле боя и за столом переговоров.

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