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Байден розглядає понад десять жінок на посаду віцепрезидента у разі перемоги на виборах

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Ймовірний кандидат від Демократичної партії на президентських виборах, запланованих на листопад, Джо Байден заявляє, що відбірковий комітет його передвиборної кампанії розглядає “понад десяток жінок” на посаду віцепрезидента США у випадку перемоги на виборах. Про це повідомляє видання “Радіо Свобода” із посиланням на інтерв’ю Байдена на телеканалі MSNBC, передає УНН.

Байден розглядає понад десять жінок на посаду віцепрезидента у разі перемоги на виборах

В інтерв’ю Байден заявив, що знає про бажання деяких його прихильників, щоб він обрав темношкіру жінку як партнера на перегонах.

“Я насправді це розумію... Тому я запевняю вас, що серед понад десятка жінок-претенденток, кандидатури яких розглядаються, набагато більше, ніж одна темношкіра жінка”, — сказав Байден.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гілларі Клінтон підтримала Байдена у боротьбі за посаду президента США

За словами Байдена, в разі його перемоги на виборах, його адміністрація “виглядатиме як Америка” і представлятиме “всі кольори країни”.

Як повідомляло видання “Голос Америки”, раніше йшлося про те, що в короткому списку Байдена — сенаторка від Каліфорнії Камала Гарріс та колишня кандидатка в губернатори штату Джорджія Стейсі Абрамс. Серед інших потенційних кандидаток називають імена сенаторки Елізабет Воррен, сенаторки Кетрін Кортез і сенаторки Еймі Клобучар.

Раніше Байден заявив, що сподівається визначитись із кандидатурою своєї партнерки на перегонах вже до липня.

Нагадаємо, Байден обіцяє визнати геноцид вірменського народу 1915 року, якщо стане президентом США.

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