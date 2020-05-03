Байден рассматривает более десяти женщин на должность вице-президента в случае победы на выборах

КИЕВ. 3 мая. УНН. Вероятный кандидат от Демократической партии на президентских выборах, намеченных на ноябрь, Джо Байден заявляет, что отборочный комитет его предвыборной кампании рассматривает "более десятка женщин" на должность вице-президента США в случае победы на выборах. Об этом сообщает издание "Радио Свобода" со ссылкой на интервью Байдена на телеканале MSNBC, передает УНН.