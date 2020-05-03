Байден рассматривает более десяти женщин на должность вице-президента в случае победы на выборах

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
5 апреля, 18:50 • 23630 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 95651 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 115833 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 186935 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 189386 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 397340 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 227851 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 505882 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349856 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230990 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
1м/с
76%
Популярные новости

Враг распространяет фейки об окружении ВСУ на курщине: опровержение ЦПД

5 апреля, 18:31 • 12699 просмотра

6 апреля по всей Украине объявлен День траура по жертвам удара по Кривому Рогу

5 апреля, 18:48 • 10933 просмотра

"Руки прочь!": в США проходят масштабные акции протеста против политики Трампа

5 апреля, 19:07 • 10574 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

23:21 • 12437 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло, в сети появились первые кадры последствий удара

03:51 • 14738 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 148386 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 136367 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 224262 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 397303 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 505854 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 23566 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 41704 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 41055 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 48366 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 78564 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Байден рассматривает более десяти женщин на должность вице-президента в случае победы на выборах

Киев • УНН

 • 10072 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Вероятный кандидат от Демократической партии на президентских выборах, намеченных на ноябрь, Джо Байден заявляет, что отборочный комитет его предвыборной кампании рассматривает "более десятка женщин" на должность вице-президента США в случае победы на выборах. Об этом сообщает издание "Радио Свобода" со ссылкой на интервью Байдена на телеканале MSNBC, передает УНН.

Байден рассматривает более десяти женщин на должность вице-президента в случае победы на выборах

В интервью Байден заявил, что знает о желании некоторых его сторонников, чтобы он выбрал темнокожую женщину как партнера на выборах.

“Я на самом деле это понимаю ... Поэтому я уверяю вас, что среди более десятка женщин-претенденток, кандидатуры которых рассматриваются, гораздо больше, чем одна темнокожая женщина”, — сказал Байден.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хиллари Клинтон поддержала Байдена в борьбе за пост президента США

По словам Байдена, в случае его победы на выборах, его администрация “будет выглядеть как Америка” и представлять “все цвета страны”.

Как сообщало издание “Голос Америки”, ранее говорилось о том, что в коротком списке Байдена — сенатор от Калифорнии Камала Харрис и бывшая кандидат в губернаторы штата Джорджия Стейси Абрамс. Среди других потенциальных кандидаток называют имена сенатора Элизабет Уоррен, сенатора Кэтрин Кортес и сенатора Эйми Клобучар.

Ранее Байден заявил, что надеется определиться с кандидатурой своей партнерши на гонках уже к июлю.

Напомним, Байден обещает признать геноцид армянского народа 1915 года, если станет президентом США.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,334.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,808.99