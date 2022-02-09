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Байден провів розмову з Макроном після його візитів до Москви та Києва

Байден провів розмову з Макроном після його візитів до Москви та Києва

Київ • УНН

 • 15719 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Президент США Джо Байден провів розмову з французьким лідером Еммануелем Макроном після його візитів до Москви і Києва. Про це на брифінгу повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі, передає УНН.

Цитата

"Президент поговорив з президентом Макроном цього ранку. Я очікую, що він поговорить з цілою низкою інших європейських колег протягом тижня", - заявила Псакі.

Деталі

Очікується, що Байден протягом цього тижня проведе переговори і з деякими іншими європейськими колегами.

За словами Псакі, Вашингтон поки не може сказати, наскільки успішною для США була зустріч Макрона і Путіна.

Вона додала, що Білий дім звертає увагу не на повідомлення про підсумки зустрічі, а на кроки Росії щодо деескалації.

"На що ми звертаємо увагу, так це не на повідомлення про підсумки зустрічі, а на те, чи робить Росія кроки по деескалації. Вона цього не робить", - заявила прессекретар.

Додамо

Днями повідомлялося про те, що президент США Джо Байден планує найближчим часом переговорити з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Президент Франції Еммануель Макрон 7 лютого поспілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві. Переговори тривали більше п'яти годин.

Згодом Макрон заявив, що візитом до Москви прагнув уникнути ескалації конфлікту РФ і України, і ця мета для нього виконана.

8 лютого Макрон прибув з офіційним візитом в Україну.

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