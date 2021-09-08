Байден продовжив санкції через втручання у вибори в США

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"Попри відсутність доказів, що будь-яка іноземна держава змінила результати чи підрахунок голосів на виборах у США, іноземні держави історично прагнули використати вільну й відкриту політичну систему Америки. Останніми роками поширення цифрових пристроїв та інтернет-комунікацій створило суттєві вразливості й збільшило масштаби та інтенсивність загроз іноземного втручання",- йдеться в документі.

Байден також продовжив дію НС в країні.

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Звіти розвідки США свідчать про нові спроби Росії втрутитися у вибори 2022 року. Нью-Йорк оголосив режим НС через сильну повінь