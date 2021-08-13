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Звіти розвідки США свідчать про нові спроби Росії втрутитися у вибори 2022 року - ЗМІ

Звіти розвідки США свідчать про нові спроби Росії втрутитися у вибори 2022 року - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Адміністрація Байдена регулярно отримує звіти розвідки, які вказують на те, що спроби Росії втрутитися у вибори в США розвиваються і тривають, і насправді ніколи не припинялися, незважаючи на попередження президента Джо Байдена на адресу президента Росії Володимира Путіна і новий раунд санкцій, введених навесні. Про це інформує УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Байден заявив, “що Росія вже робить щодо виборів 2022 року дезінформацію. Це чисте порушення нашого суверенітету”.

Один з людей, знайомих з цим питанням, підтвердив, що останнім часом від розвідки надходили звіти про те, чим займаються росіяни, особливо про їхні спроби сіяти дезінформацію в соціальних мережах і використовувати засоби масової інформації США в пропагандистських цілях. Є деякі ознаки того, що Москва тепер намагається отримати вигоду з дебатів в США з приводу вакцин і масок, повідомили CNN інші джерела.

Джерела, які уважно відстежують російську активність, кажуть, що тактика Москви розвивається і стає більш витонченою, ніж її дії на початку 2016 року, які включали такі дії, які легко відстежити, наприклад, купівля реклами в Facebook. Вони також підкреслюють, що вибори — не єдина мета Москви.

Контекст

У квітні міністерство фінансів США наклало санкції щодо 32 російських груп і окремих осіб, включаючи російські спецслужби, в помсту за те, що американське розвідувальне співтовариство звинуватило у навмисній схемі впливу на президентські вибори 2020 року шляхом поширення неправдивої інформації про Байдена під час його кампанії проти експрезидента Дональда Трампа.

У червні під час зустрічі на вищому рівні з Путіним в Женеві Байден попередив Путіна приборкати зловмисну ​​кібер-діяльність в його країні, включаючи атаки програм-вимагачів і втручання в політику США.

Стан “вічного конфлікту”

Стратегічне і військове керівництво Росії застосовує тактику інформаційної війни як у воєнний, так і в мирний час, згідно з доповіддю Центру глобальної взаємодії Держдепартаменту за 2020 рік.

Але хоча загальна стратегія Росії може залишитися незмінною, їхня “тактика постійно змінюється”. Одна з головних причин цього, полягає в тому, що російські спецслужби конкурують один з одним, тому “постійно шукають можливості справити враження на боса новими і творчими способами посіяти розбрат і викликати хаос в демократії США”.

Раніше в цьому році розвідувальне співтовариство опублікувало звіт, в якому говорилося, що російський уряд втрутився у вибори 2020 року за допомогою дезінформації, яка прагнула очорнити кампанію президента Джо Байдена і підтримати Трампа. У звіті Управління національної розвідки йдеться, що Росія використовувала “довірених осіб, пов’язаних з російською розвідкою”, щоб висувати необгрунтовані заяви про Байдена.

А як щодо Китаю і Ірану?

Розвідувальне співтовариство публічно попередило, що Китай і Іран також намагалися втрутитися в політику США, але одне джерело, знайоме з розвідувальними даними, сказало, що поки немає ніяких ознак того, що будь-яка країна активно націлена на середньострокову перспективу 2022 року.

Китай “активізує зусилля по формуванню політичного середовища у Сполучених Штатах, щоб просувати свої політичні уподобання, формувати суспільний дискурс, чинити тиск на політичних діячів, які, на думку Пекіна, суперечать його інтересам, і приглушати критику Китаю з таких питань, як свобода віросповідання і придушення „демократіЇ в Гонконзі“”, — попередило розвідувальне співтовариство в опублікованому раніше цієї весни огляді громадської загрози.

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