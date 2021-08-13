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Отчеты разведки США свидетельствуют о новых попытках России вмешаться в выборы 2022 года - СМИ

Отчеты разведки США свидетельствуют о новых попытках России вмешаться в выборы 2022 года - СМИ

Киев  •  УНН

 • 20199 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Администрация Байдена регулярно получает отчеты разведки, которые указывают на то, что попытки России вмешаться в выборы в США развиваются и продолжаются, и на самом деле никогда не прекращались, несмотря на предупреждение президента Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина и новый раунд санкций, введенных весной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Байден заявил, “что Россия уже делает по выборам 2022 года дезинформацию. Это чистое нарушение нашего суверенитета”.

Один из людей, знакомых с этим вопросом, подтвердил, что в последнее время от разведки поступали отчеты о том, чем занимаются русские, особенно об их попытки сеять дезинформацию в социальных сетях и использовать средства массовой информации США в пропагандистских целях. Есть некоторые признаки того, что Москва теперь пытается извлечь выгоду из дебатов в США по поводу вакцин и масок, сообщили CNN другие источники.

Источники, внимательно отслеживающие российскую активность, говорят, что тактика Москвы развивается и становится более утонченной, чем ее действия в начале 2016 года, которые включали такие действия, которые легко отследить, например, покупка рекламы в Facebook. Они также подчеркивают, что выборы — не единственная цель Москвы.

Контекст

В апреле министерство финансов США наложило санкции в отношении 32 российских групп и отдельных лиц, включая российские спецслужбы, в отместку за то, что американское разведывательное сообщество обвинило в намеренной схеме влияния на президентские выборы 2020 года путем распространения ложной информации о Байдене во время его кампании против экс-президента Дональда Трампа.

В июне во время встречи на высшем уровне с Путиным в Женеве Байден предупредил Путина обуздать злонамеренную кибер-деятельность в его стране, включая атаки программ-вымогателей и вмешательство в политику США.

Состояние “вечного конфликта”

Стратегическое и военное руководство России применяет тактику информационной войны как в военное, так и в мирное время, согласно докладу Центра глобального взаимодействия Госдепартамента 2020 года.

Но, хотя общая стратегия России может остаться неизменной, их “тактика постоянно меняется”. Одна из главных причин этого заключается в том, что российские спецслужбы конкурируют друг с другом, поэтому “постоянно ищут возможности произвести впечатление на босса новыми и творческими способами посеять раздор и вызвать хаос в демократии США”.

Ранее в этом году разведывательное сообщество опубликовало отчет, в котором говорилось, что российское правительство вмешалось в выборы 2020 года с помощью дезинформации, которая стремилась очернить кампанию президента Джо Байдена и поддержать Трампа. В отчете Управления национальной разведки говорится, что Россия использовала “доверенных лиц, связанных с российской разведкой”, чтобы выдвигать необоснованные заявления о Байдене.

А как насчет Китая и Ирана?

Разведывательное сообщество публично предупредило, что Китай и Иран также пытались вмешаться в политику США, но один источник, знакомый с разведданными, сказал, что пока нет никаких признаков того, что любая страна активно нацелена на среднесрочную перспективу 2022 года.

Китай “активизирует усилия по формированию политической среды в Соединенных Штатах, чтобы продвигать свои политические предпочтения, формировать общественный дискурс, оказывать давление на политических деятелей, которые, по мнению Пекина, противоречат его интересам, и приглушать критику Китая по таким вопросам, как свобода вероисповедания и подавление „Демократии в Гонконге“”, — предупредило разведывательное сообщество в опубликованном ранее этой весной осмотре общественной угрозы.

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