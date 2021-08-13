Отчеты разведки США свидетельствуют о новых попытках России вмешаться в выборы 2022 года - СМИ

Детали

Байден заявил, “что Россия уже делает по выборам 2022 года дезинформацию. Это чистое нарушение нашего суверенитета”.

Один из людей, знакомых с этим вопросом, подтвердил, что в последнее время от разведки поступали отчеты о том, чем занимаются русские, особенно об их попытки сеять дезинформацию в социальных сетях и использовать средства массовой информации США в пропагандистских целях. Есть некоторые признаки того, что Москва теперь пытается извлечь выгоду из дебатов в США по поводу вакцин и масок, сообщили CNN другие источники.

Источники, внимательно отслеживающие российскую активность, говорят, что тактика Москвы развивается и становится более утонченной, чем ее действия в начале 2016 года, которые включали такие действия, которые легко отследить, например, покупка рекламы в Facebook. Они также подчеркивают, что выборы — не единственная цель Москвы.

Контекст

В апреле министерство финансов США наложило санкции в отношении 32 российских групп и отдельных лиц, включая российские спецслужбы, в отместку за то, что американское разведывательное сообщество обвинило в намеренной схеме влияния на президентские выборы 2020 года путем распространения ложной информации о Байдене во время его кампании против экс-президента Дональда Трампа.

В июне во время встречи на высшем уровне с Путиным в Женеве Байден предупредил Путина обуздать злонамеренную кибер-деятельность в его стране, включая атаки программ-вымогателей и вмешательство в политику США.

Состояние “вечного конфликта”

Стратегическое и военное руководство России применяет тактику информационной войны как в военное, так и в мирное время, согласно докладу Центра глобального взаимодействия Госдепартамента 2020 года.

Но, хотя общая стратегия России может остаться неизменной, их “тактика постоянно меняется”. Одна из главных причин этого заключается в том, что российские спецслужбы конкурируют друг с другом, поэтому “постоянно ищут возможности произвести впечатление на босса новыми и творческими способами посеять раздор и вызвать хаос в демократии США”.

Ранее в этом году разведывательное сообщество опубликовало отчет, в котором говорилось, что российское правительство вмешалось в выборы 2020 года с помощью дезинформации, которая стремилась очернить кампанию президента Джо Байдена и поддержать Трампа. В отчете Управления национальной разведки говорится, что Россия использовала “доверенных лиц, связанных с российской разведкой”, чтобы выдвигать необоснованные заявления о Байдене.

А как насчет Китая и Ирана?

Разведывательное сообщество публично предупредило, что Китай и Иран также пытались вмешаться в политику США, но один источник, знакомый с разведданными, сказал, что пока нет никаких признаков того, что любая страна активно нацелена на среднесрочную перспективу 2022 года.

Китай “активизирует усилия по формированию политической среды в Соединенных Штатах, чтобы продвигать свои политические предпочтения, формировать общественный дискурс, оказывать давление на политических деятелей, которые, по мнению Пекина, противоречат его интересам, и приглушать критику Китая по таким вопросам, как свобода вероисповедания и подавление „Демократии в Гонконге“”, — предупредило разведывательное сообщество в опубликованном ранее этой весной осмотре общественной угрозы.