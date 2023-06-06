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Байден похвалив Данію за те, що вона "заступилась" за Україну у повномасштабному вторгненні рф

Київ • УНН

 • 460767 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. У понеділок президент Джо Байден подякував прем’єр-міністру Метте Фредеріксен за роль Данії в західному альянсі, який "захищає" Україну у битві з росією, повідомляє AP News, пише УНН.

Байден похвалив Данію за те, що вона "заступилась" за Україну у повномасштабному вторгненні рф

Цитата 

“Є спільна відданість основним цінностям, і це додає нам сили — принаймні я в це вірю», — сказав Байден. “Разом ми працюємо, щоб захистити ці цінності, включаючи захист народу України проти жорстокої агресії росіян”.

Деталі 

Візит Байдена до Данії проходив в рамках низки важливих зустрічей, які зосереджені на тому, як розвиватиметься збройна агресія рф в Україні. До основних тем належить також оснащення України американськими винищувачами. 

 У четвер Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком.

І Британія, і Данія відіграють ключову роль у “коаліції винищувачів”.

Проте під час зустрічі у Данії, угоду про F-16 чиновники не згадували у своїх коротких коментарях перед журналістами.Представники Білого дому сказали, що координація підготовки України до використання сучасних літаків буде центральною частиною переговорів.

Фредеріксен зі свого боку подякувала Байдену за керівництво трансатлантичним альянсом.

"Я з нетерпінням чекаю ще тіснішої співпраці з вами щодо оборони та безпеки", — сказала вона.

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