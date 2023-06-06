Байден похвалил Данию за то, что она "вступилась" за Украину в полномасштабном вторжении рф

Цитата

“Есть общая приверженность основным ценностям, и это придает нам силы — по крайней мере я в это верю", — сказал Байден. “Вместе мы работаем, чтобы защитить эти ценности, включая защиту народа Украины против жестокой агрессии россиян”.

Детали

Визит Байдена в Данию проходил в рамках ряда важных встреч, которые сосредоточены на том, как будет развиваться вооруженная агрессия рф в Украине. К основным темам относится также оснащение Украины американскими истребителями.

В четверг Байден встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

И Британия, и Дания играют ключевую роль в “коалиции истребителей”.

Однако во время встречи в Дании, соглашение о F-16 чиновники не упоминали в своих коротких комментариях перед журналистами. Представители Белого дома сказали, что координация подготовки Украины к использованию современных самолетов будет центральной частью переговоров.

Фредериксен со своей стороны поблагодарила Байдена за руководство трансатлантическим альянсом.

"Я с нетерпением жду еще более тесного сотрудничества с вами по обороне и безопасности", — сказала она.