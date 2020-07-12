Байден перемагає на первинних виборах в штаті Луїзіана
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Колишній віце-президент США Джозеф Байден, який заручився достатньою підтримкою делегатів майбутнього з’їзду Демократичної партії для висунення кандидатом на виборах глави держави в листопаді, перемагає на первинних виборах (праймеріз) в американському штаті Луїзіана. Про це повідомила в суботу газета The New York Times, передає УНН.
Підрахунок голосів почався після закриття виборчих дільниць о 21:00 за часом східного узбережжя США (4:00 за часом Києва). Однак, як підкреслює газета, вже зараз можна говорити про впевнену перемогу Байдена. Колишнього віце-президента підтримують 80,2% учасників голосування з-поміж жителів Луїзіани. Сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс, який 8 квітня вийшов з передвиборчої гонки, отримує голоси 5,5% виборців.
Обробка бюлетенів ще не завершена. За підсумками первинних виборів в Луїзіані будуть розподілені голоси 54 делегатів, які на майбутньому в серпні національному з’їзді демократів підтримають того чи іншого претендента на висування кандидатом у президенти США від партії. Спочатку праймеріз в цьому штаті повинні були відбутися 4 квітня, однак вони були перенесені на більш пізній термін через пандемію.
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Байден, згідно з останніми оцінками The New York Times, заручився підтримкою 2 521 делегата. Щоб стати кандидатом у президенти в першому турі голосування на з’їзді демократів, претенденту необхідно отримати голоси 1 991 делегата. Байден подолав цю позначку 5 червня. Національний з’їзд Демократичної партії США, на якому Байдена повинні назвати кандидатом на найвищу державну посаду в країні, перенесений через пандемію коронавируса на 17-20 серпня. Він пройде в Мілуокі (штат Вісконсін).
Чинний американський лідер Дональд Трамп також отримав достатню кількість голосів делегатів партійного з’їзду для висування кандидатом від республіканців на президентських виборах. 59-ті вибори президента США намічені на 3 листопада.