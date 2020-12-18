Байден не вважає звинувачення щодо його сина - приводом для занепокоєння

“Ми дуже довіряємо нашому синові. Ніякі звинувачення щодо нього мене не турбують. Це роблять, щоб дістатися до мене. Думаю, це досить брудна гра”, — сказав Байден.

Хантер Байден 9 грудня заявив, що федеральна прокуратура в американському штаті Делавер проводить розслідування, що стосується його податкових відрахувань. За відомостями газети Politico, розгляд не обмежується податковими питаннями. Як відзначило джерело видання, ще в минулому році правоохоронні відомства Делавера і Вашингтона зайнялися перевіркою зарубіжних зв’язків Хантера Байдена і з’ясуванням його можливої причетності до відмивання грошей.

Раніше Міністерство юстиції США запросило інформацію про діяльність сина майбутнього президента США Джо Байдена — Хантера більш ніж в 20 різних компаніях і організаціях, включаючи українську компанію Burisma.