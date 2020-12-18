Байден не вважає звинувачення щодо його сина - приводом для занепокоєння
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Обраний президент США Джозеф Байден вважає, що звинувачення щодо його сина висувають з політичних мотивів, демократ не вважає їх приводом для занепокоєння. Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу CBS, пише УНН.
“Ми дуже довіряємо нашому синові. Ніякі звинувачення щодо нього мене не турбують. Це роблять, щоб дістатися до мене. Думаю, це досить брудна гра”, — сказав Байден.
Хантер Байден 9 грудня заявив, що федеральна прокуратура в американському штаті Делавер проводить розслідування, що стосується його податкових відрахувань. За відомостями газети Politico, розгляд не обмежується податковими питаннями. Як відзначило джерело видання, ще в минулому році правоохоронні відомства Делавера і Вашингтона зайнялися перевіркою зарубіжних зв’язків Хантера Байдена і з’ясуванням його можливої причетності до відмивання грошей.
Раніше Міністерство юстиції США запросило інформацію про діяльність сина майбутнього президента США Джо Байдена — Хантера більш ніж в 20 різних компаніях і організаціях, включаючи українську компанію Burisma.