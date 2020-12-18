Байден не считает обвинения в отношении его сына - поводом для беспокойства
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Избранный президент США Джозеф Байден считает, что обвинения в отношении его сына выдвигают по политическим мотивам, демократ не считает их поводом для беспокойства. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS, пишет УНН.
“Мы очень доверяем нашему сыну. Никакие обвинения в отношении него меня не беспокоят. Это делают, чтобы добраться до меня. Думаю, это довольно грязная игра”, — сказал Байден.
Хантер Байден 9 декабря заявил, что федеральная прокуратура в американском штате Делавэр проводит расследование, касающееся его налоговых отчислений. По сведениям газеты Politico, разбирательство не ограничивается налоговыми вопросами. Как отметил источник издания, еще в прошлом году правоохранительные ведомства Делавэра и Вашингтона занялись проверкой зарубежных связей Хантера Байдена и выяснением его возможной причастности к отмыванию денег.
Ранее Министерство юстиции США запросило информацию о деятельности сына будущего президента США Джо Байдена — Хантера более чем в 20 различных компаниях и организациях, включая украинскую компанию Burisma.